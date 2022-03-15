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أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بنطاق بريمان 

15 مارس 2022 · < 1 minute
أمانة جدة
أمانة جدة

قامت أمانة جدة باستعادت  76,350 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية، بنطاق بريمان، وضبط 26 ورشة ومستودعاً في حي “الأجواد”، وسحب 4 من الناقلات المخالفة.

جاء ذلك ضمن الجولات الميدانية للأمانة، بهدف مراقبة مخالفات البلدية ، ولمكافحة التشوه البصري والظواهر السلبية بالطرق الرئيسة وبالأحياء.

أزالت أمانة محافظة جدة ، تعديات على أراض حكومية بمساحة 76,350 متراً مربعاً بنطاق بريمان، وسحب 4 من الناقلات المخالفة، ورصد 26 ورشة ومستودعاً في حي “الأجواد” لافتا أن تلك  المواقع تعمل تمارسة أنشطتها  بطرق غير نظامية تسبب آثاراً صحية وبيئية.

 