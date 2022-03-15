وزير الخارجية الروسي: 30 مختبرا بيولوجيا للولايات المتحدة في أوكرانيا #الحرب_الروسيه_الأوكرانيه

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن هناك 30 مختبرا بيولوجيا للولايات المتحدة في أوكرانيا لافتا أن بلاده لن تتخلى عن مبادئ وأهداف العملية العسكرية في أوكرانيا لـ”اجتثاث النازية” والقضاء على الراديكاليين.

ودعى لافروف، اليوم الثلاثاء، النظر في مسألة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا في إطار اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأكد لافروف: لا مطالب “فوق عادية” من جانبنا في مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران، لافتا إلى تللقي ضمانات خطية من الولايات المتحدة بأن العقوبات لن تعرقل التعاون في إطار الاتفاق النووي الإيراني.