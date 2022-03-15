أكثر من 3 ملايين شخص فرّوا من الحرب في أوكرانيا #الحرب_الروسيه_الأوكرانيه

فرّ أكثر من ثلاثة ملايين شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، حسبما أعلنت الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة بول ديلون لصحافيين في جنيف، اليوم الثلاثاء، “وصلنا إلى عتبة ثلاثة ملايين شخص من حيث حركة الناس خروجًا من أوكرانيا”.

وفرّ نحو 1,4 مليون طفل من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذه الأخيرة في 24 شباط/فبراير، فباتت حرب أوكرانيا تحوّل طفلًا واحدًا إلى لاجئ كلّ ثانية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين من أوكرانيا وصل إلى 2,95 مليون شخص الثلاثاء، عَبَر نصفهم تقريبًا، أي نحو 1,7 مليون شخص، إلى بولندا.

ووصل أكثر من 450 ألف إلى بولندا ونحو 350 ألف إلى مولدافيا ونحو 265 ألف إلى المجر وقرابة 215 ألف إلى سلوفاكيا.

وبحسب أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ذهب أكثر من 140 ألف شخص إلى روسيا وأكثر من 1,200 إلى بيلاروس.