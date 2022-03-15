عقارات الدولة: يجب إبراز وثائق التملك “قبل 1428 هجرية” للنظر فيها

أعلنت هيئة عقارات الدولة، اليوم الثلاثاء، النظر في كل صكوك التملك في الحرمين الصادرة قبل 1428 هجرية.

وقال إحسان بافقيه، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إنه يجب إبراز جميع الوثائق التي تثبت التملك للنظر فيها.

وأوضح “بافقيه”، في مداخلة بقناة “الإخبارية”، أن اشتراط المصور الجوي لإثبات التملك من بين أبرز تعديلات تمديد استقبال طلبات تملك العقارات.

وحول أسباب تمديد استقبال الطلبات؛ قال “بافقيه” إنه جاء بناءً على طلب المواطنين المتأخرين في التقديم، أو الذين لم يقدموا كل الأوراق المطلوبة.

وشدد “بافقيه” على أن صكوك التملك المتجاوزة المساحات المقررة تبقى على الشروط السابقة، ويتم النظر إلى العقارات التي تاريخها قبل 1387.

وأبان محافظ هيئة عقارات الدولة أن عدد الطلبات وصل إلى مليون ومائتي ألف حتى الآن، مؤكدا أن بعض الطلبات لم تستوف الشروط، وبالتالي لن يصدر لها صكوك.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين قد وافق، أمس الاثنين، على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات، وتعديل قواعد وضوابط النظر فيها.