خلال المظاهرات.. امرأة سودانية تتعرض لمحاولات اغتصاب من قوات الأمن

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، عن تعرض امرأة سودانية لمحاولة اغتصاب، بواسطة قوات الأمن، خلال مظاهرات ضد الحكم العسكري للبلاد.

وقالت سليمة إسحق، رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، إن المرأة الشابة لم تكن من المتظاهرين.

وأوضحت “إسحق”، لـ “رويترز”، أن المرأة كانت تستقل حافلة عندما أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع قرب مسار المظاهرة، وتعرضت المرأة لهجوم من قوات الأمن حينها.

يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت، في ديسمبر الماضي، أنها تلقت 13 بلاغا عن عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي، عقب مظاهرات 19 ديسمبر في الخرطوم.

ودعت تلك الأخبار إلى تنظيم مظاهرات أخرى، ووزعت خلالها منشورات كتب على واحد منها: “الحروب لا تخاض في أجساد النساء”.