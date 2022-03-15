مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات 6.9 مليارات ريال

قالت البورصة السعودية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر الأسهم الرئيس (تاسي) أقفل منخفضًا 84.54 نقطة، عند 12407.60 نقاط، بتداولات وصلت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم، فإن كمية الأسهم المتداولة بلغ 156 مليونا، تقاسمتها 360 ألف صفقة.

وأوضحت النشرة أن خلال الصفقات سجلت أسهم 76 شركة ارتفاعًا بقيمتها، فيما سجلت أسهم 124 شركة تراجعا.

في سياق متصل؛ أقفل مؤشر الأسهم الموازية (نمو) مرتفعاً 68.69 نقطة، ليقفل عند 24435.06 نقطة، بتداولات وصلت قيمتها 81 مليون ريال.

وأوضحت النشرة أن كمية الأسهم المتداولة تجاوزت 800 ألف سهم، خلال حوالي 3461 صفقة.