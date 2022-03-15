مصر.. النيابة العامة تكشف سبب وفاة حارس مرمى الأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري، في بيان له، مؤخرا، وفاة زياد إيهاب، حارس فريق الناشئين 2003، إثر وقوعه من الطابق الثالث، ما أثار التساؤلات حول سبب وفاته.

ونعى محمود الخطيب، عبر حساب النادي على موقع “فيسبوك”، زياد إيهاب، قائلًا: إنه وأعضاء مجلس الإدارة والقطاعات الرياضية، ينعون ببالغ الحزن والآسي أحد أبناء النادي من الشباب.

وكشفت النيابة العامة، في بيان لها، تفاصيل الواقعة، بعد ورود بلاغ بدخول المتوفَّى إلى المستشفى نتيجة سقوطه من علو.

وقالت إنها باشرت التحقيقات، وناظرت جثمانه وتبينت ما به من إصابات ظاهرية، تمثلت في كسور بمختلف أنحاء الجسم، وعاينت محل الواقعة، وراجعت كاميرات المراقبة المطلة عليه.

وأضافت أنها سألت النيابة العامة والدَيِ المتوفي والشهود على الواقعة، مشيرة إلى أن التحقيقات توصلت إلى مرور المتوفي بضائقة نفسية بعد رفض والده طلبه للزواج من إحدى الفتيات، وفاجأ أهله، الأحد الماضي، بإلقائه نفسه من أعلى العقار الذي يقيمون به ففارق الحياة.

وقررت النيابة العامة، نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة، وكلفت طبيبا شرعيا بإجراء الصفة التشريحية عليه لبيان الإصابات، وكيفية حدوثها، وسبب الوفاة، ومدى إمكانية حدوثها وفقا للتصور الذي توصلت إليه التحقيقات، كما كلفت النيابة العامة الشرطة بالتحري حول الواقعة وصولا لحقيقتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.