200 محطة لقياس جودة الهواء في المملكة

أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي بن سعيد الغامدي، أن عدد محطات قياس جودة الهواء التابعة للمركز في جميع مناطق المملكة بلغ أكثر من 90 محطة، مؤكداً أن المركز يعمل حاليا على زيادة محطات قياس جودة الهواء لأكثر من 200 محطة في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى إطلاق المركز لعدة مبادرات تُعنى بقياس التلوث الضوضائي والضوئي الناتج عن الأنشطة البشرية.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم، عقب حفل تدشين التمرين التعبوي (استجابة 7) المقام بمنطقة تبوك: إن المركز يعمل على إحداث الأثر البيئي الإيجابي المناط بأعماله، من خلال إطلاقه لمثل هذه المشاريع المرتبطة بمبادرات وطنية طموحة، ويأتي التمرين التعبوي المعروف باسم “استجابة” جزءًا منها لحماية سواحل المملكة وبيئتها البحرية بوجه عام، من خطر التلوث الزيتي – لا قدر الله -، وهو باكورة التمارين الخاصة بالمركز للعام الحالي 2022 م، وسابع التمارين التعبوية التي أقامها المركز سابقاً.

وأضاف: يسعى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بالشراكة مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية وغير الربحية في الحد من التلوث البيئي، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الممارسات العالمية وتناقل الخبرات والمعرفة بمثل هذه الفرضيات التدريبية، لضمان الجاهزية والاستعداد للحالات الطارئة، وفقًا للخطط والبرامج الحكومية المعنية بذلك، بما يحقق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للبيئة، مشيراً إلى أن المركز يواصل إلى جانب ذلك الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأنشطة والمشاريع، لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة، والحد من خطر التلوثات بمختلف مسمياتها ومساراتها ضمن أدوارنا بالحد من تلوث الهواء والتربة والأوساط المائية بما فيها البيئة البحرية.