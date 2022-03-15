المملكة والنمسا يتعاونان لدعم نمو الاقتصاد الرقمي

استقبل معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، بمكتبه بالوزارة اليوم، معالي وزيرة الاقتصاد والشؤون الرقمية بجمهورية النمسا الدكتورة مارغريت شرامبوك.

وتناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، والتحوّل الرقمي، والحكومة الرقمية، كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي حضره السفير النمساوي لدى المملكة جورج بوستنجري، وعدد من مسؤولي الوزارة تشجيع الاستثمار في المجال الرقمي، آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات التقنية في البلدين.