مصادر إعلامية لـ #وزارة_الطاقة تكشف حقيقة تسعير بيع النفط السعودي باليوان #عاجل

كشفت مصادر إعلامية لوزارة الطاقة، حقيقة ما نشرته “وول ستريت جورنال” بشأن إجراء السعودية محادثات مع بكين لاعتماد اليوان الصيني في مبيعات النفط للصين.

ونفت المصادر، لصحيفة “إندبندنت”، ما تردد في هذا الشأن، مؤكدة أن الخبر ليس له أساس من الصحة.

وأضافت أنه لم يتم طرح الموضوع أو مناقشته، مشككا في مصادر الصحيفة الأمريكية ومعلوماتها.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قالت في وقت سابق اليوم، نقلا عن مصادر، إن السعودية تبحث قبول اليوان الصيني في مبيعات النفط إلى الصين بدلا من الدولار، وأن هناك محادثات تجرى حاليا من الطرفين.

ورأت الصحيفة، أن هذه الخطوة من شأنها أن تقلل من هيمنة الدولار على سوق النفط العالمية وتمثل تحولا من قبل أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، وحال إتمامها ستعزز هذه المبيعات مكانة العملة الصينية.

وتبلغ واردات الصين 25% من غجمالي النفط الذي تصدره السعودية.