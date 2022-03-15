التعاون يفوز على الجيش السوري ويتأهل إلى دور مجموعات أبطال آسيا #التعاون_الجيش

فاز فريق التعاون على فريق الجيش السوري في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 خلال الوقتين الأصلي والإضافي في مباراة الملحق التي جرت، الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

ولحق التعاون بفرق الهلال والشباب والفيصلي التي تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، وسيخوض تحدي هذا الدور ضمن المجموعة الرابعة التي يستضيفها في بريدة، وتضم الدحيل القطري، سباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

وتنطلق مرحلة المجموعات بنظام التجمع في السابع من أبريل المقبل، وتستمر حتى الـ27 منه.

ويشارك التعاون في دور المجموعات للمرة الثالثة في تاريخه بعد عامي 2017، و2020، وكانت أفضل نتائجه بلوغ دور الـ16 في نسخة بطولة 2020، وخرج وقتها من هذا الدور إثر خسارته أمام مواطنه النصر 0-1.

وسيطر «سكري القصيم» على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 74 في المئة، مقابل 26 في المئة للضيوف، لكن محاولاته اصطدمت ببراعة عبد اللطيف نعسان حارس مرمى الجيش الذي تصدى لعديد من التسديدات، وأبرزها من الكاميروني لياندر تاوامبا عند الدقيقة 34.

ولم يختلف سيناريو الشوط الثاني عن الأول، حيث واصل التعاون أفضليته الميدانية وسط هجمات متباعدة من الجيش السوري الذي نجح في مباغتة أصحاب الأرض بهدف من رأسية خلفية عن طريق محمد الواكد عند الدقيقة «70»، لكن فرحة الضيوف لم تستمر سوى 11 دقيقة، إذ سرعان ما تمكن سميحان النابت من تعديل النتيجة من تسديدة خارج منطقة الجزاء، أخطأ عبد اللطيف نعسان حارس مرمى الجيش في التعامل معها «81».

واستمر التعادل بين الفريقين في الوقتين الاضافيين ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق التعاون. «الترجيحية» تقود التعاون إلى مجموعات أبطال آسيا