عاجل .. إيقاف الرئيس التنفيذي للاتحاد وطبيب التعاون .. وعلبة مياه تتسبب في عقوبة الشباب

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي (4) أربع مباريات في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها وتغريمه 75 ألف ريال وذلك بسبب تصاريحه الإعلامية بعد مباراة ‎.

‏‎كما أقرت إقامة المباراة المقبلة لنادي ‎الشباب بدون حضور جماهيري وذلك لقيام جماهيره برمي علبة مياه تجاه حكم مواجهة فريقهم مع الاتحاد.

وأعلنت اللجنة عن ‏إيقاف طبيب نادي ‎التعاون، باسل أحمد السكاكر مباراتين بالاضافة لغرامة مالية (20) ألف ريال وذلك بسبب محاولة الاعتداء على لاعب فريق ‎الفيصلي.