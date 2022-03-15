مفاجأة كونية .. اليوم تشرق الشمس وقت غروبها

‏يتكشف ،اليوم، الأربعاء، على مفارقة كونية وظاهرة مدهشة عالميا.

وقال خبير الفلك و الأرصاد د. خالد صالح الزعاق إن في هذا اليوم سيتساوى فيه طول الليل مع النهار على مستوى العالم، فيكون حصة كل من الليل والنهار عندنا 12 ساعة وأوضح أن معنى ذلك أن تشرق وتغرب الشمس بنفس التوقيت

و بين أن الشمس تشرق من المشرق تماماً وتغرب من المغرب تماماً، حيث تبدأ حافة الشمس العليا بالشروق على القطب الشمالي بعد غياب دام ستة شهور

وتبدأ حافتها السفلى بالغروب على القطب الجنوبي بعد ظهور دام ستة شهور فالليل عندهم ستة شهور والنهار ستة شهور