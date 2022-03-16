السوق السعودي يصعد بأكثر من 100 نقطة

صعدت الأسهم السعودية، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 1 % أو ما يعادل 125 نقطة ، وتجاوز مؤشر السوق العام مستوى الـ 12500 نقطة.

وارتفع السوق، اليوم الأربعاء، مدعوم بارتفاع اسهم أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، واتحاد الاتصالات .

وشهد السوق ارتفاع أسهم 141 شركة، وهبوط أسهم 31 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 39 شركة.

وارتفع سهم اتحاد الاتصالات “موبايلي” بمكاسب الحد الأعلى عند مستوى الـ 42.25 ريال للسهم، مدعوم بالتواصل مع الإمارات للاتصالات لزيادة حصة اتصالات في موبايلي إلى 50 %، واقترحت مجموعة اتصالات سعر الـ 47 ريال للسهم الواحد للعرض المحتمل.