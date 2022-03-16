الصحة العالمية: #عداد_كورونا إلى الارتفاع مجدداً

قالت منظمة الصحة العالمية إن الإصابات الأسبوعية حول العالم بفيروس كورونا زادت لأول مرة منذ نهاية يناير الماضي.

وأوضحت المنظمة أن الحالات المسجلة في الأسبوع الثاني من مارس الجاري ارتفعت 8% مقارنة مع الأسبوع الأول منه، وأعلنت تسجيل أكثر من 11 مليون إصابة، و43 ألف وفاة بالفيروس بين 7 و 13 مارس الجاري.

وأشارت المنظمة إلى ارتفاع الأعداد بشكل خاص في غرب الباسيفيك، وأفريقيا مقارنةً مع الأسبوع السابق، بزيادة 29% و12% على الترتيب.

مضيفة أن نسبة الزيادة الأسبوعية في أوروبا كانت 2%، في حين شهد شرق المتوسط وجنوب شرق آسيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية انخفاض الأعداد المسجلة.

وبلغ إجمالي الإصابات في العالم منذ بداية الجائحة 455 مليوناً، و6 ملايين وفاة.