عاجل.. #جونسون في #المملكة اليوم للقاء #ولي_العهد

أعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيجري زيارة للمملكة اليوم (الأربعاء)، حيث يلتقي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

وأفادت الحكومة البريطانية بأن جولة جونسون -التي تشمل الإمارات أيضًا- ستبحث “الجهود المبذولة لتحسين أمن الطاقة والحد من تقلب أسعار الطاقة والغذاء التي تؤثر على الشركات والمستهلكين البريطانيين”، إضافةً إلى الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

وقال جونسون في بيان إن “الهجوم الوحشي وغير المبرر” على أوكرانيا ستكون له عواقب تتجاوز حدود أوروبا، مؤكدا أنه يريد بناء تحالف دولي لمواجهة هذا الواقع الجديد. وأضاف أن “العالم يجب أن يُفطم عن النفط والغاز الروسيين” لحرمان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عائدات النفط والغاز.

وتابع بأن “السعودية والإمارات شريكان دوليان رئيسيان في هذا الجهد”. مؤكدا أن بريطانيا ستعمل معهما لضمان الأمن الإقليمي ودعم جهود المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية على الأمد الطويل.