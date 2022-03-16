تفاصيل إحباط محاولات تهريب المخدرات في المملكة

احبطت المتابعة الأمنية محاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، بـ 5 مناطق في المملكة، منها محاولات تهريب أمثر من 1,2 مليون قرص إمفيتامين ونحو 2500 كيلو حشيش وأكثر من 75 طن لقات.

وفي التفاصيل صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، عن القبض على 141 متهمًا، منهم 62 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و79 مواطنًا و25 من الجنسية الإثيوبية و32 من الجنسية اليمنية، و2 من الجنسية الإريترية و3 من الجنسية الصومالية والسودانية والهندية، ضمن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات للمملكة.

وأضاف أن الدوريات البرية والبحرية في 5 مناطق “الجوف وجازان وعسير ، ومكة المكرمة ونجران ” تمكنت من إحباط محاولات تهريب و2495 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، و1,214,966 قرص إمفيتامين مخدر، و75 طنًا و474 كيلو جرامًا من القات المخدر.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.