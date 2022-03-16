جولة رقابية تغرم وتنذر منشآت تجارية في جازان

تمكنت بلدية محافظة أحد المسارحة من مصادرة 180 كيلو جراماً مواد غير صالحة للاستخدام وتوجيه 13 إنذاراً وتغريم 5 محال مخالفة في جازان ، من خلال جولاتها الرقابية الصحية

وكثفت أمانة جازان ممثلة ببلدية أحد المسارحة الجولات الرقابية الصحية بجميع المنشآت التجارية و المطابخ والمطاعم و المخابز، مع قرب شهر رمضان المبارك.

وتهدف الجولات الرقابية للتأكد من سلامة وصحة الغذاء المقدم للمستهلك، وأيضا سلامة وصحة العاملين بالمحال والتأكد من حصولهم على شهادات صحية، بحسب تصريحات رئيس بلدية محافظة أحد المسارحة المهندس عبدالوهاب بن محمد مباركي.

وأكد مباركي أن الجولات نتج عنها توجيه 13 إنذاراً للمنشآت المخالفة ومصادرة 180 كيلو جراماً من المواد غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتغريم 5 محال مخالفة للاشتراطات الصحية.

ودعى مباركي المواطنين والمقيمين الإبلاغ والتواصل في حال وجود شكوى أو ملاحظة من خلال رقم الاتصال الموحد 940.