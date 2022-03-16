بسبب الحوادث.. أمريكا تستعد للتخلي عن تغيير التوقيت

تستعد الولايات المتحدة، بحسب قرار نيابي، للتخلي عن التوقيت الشتوي تماما، واستبداله بالتوقيت الصيفي طوال العام.

وصوت مجلس الشيوخ لصالح هذا القرار، الذي طرحه السيناتور ماركو روبيو، أمس الثلاثاء، بالإجماع.

وعلق “روبيو” على اعتماد القرار بالإجماع قائلا إن “تغيير التوقيت بات مفهوماً بالياً”. موضحا أن ذلك أصبح مصدر توتر وإرباك، وهو أمر غبي ببساطة.

وكان “روبيو” قد ربط، في الكابيتول، بين تغيير التوقيت، والزيادة في “النوبات القلبية وحوادث السيارات”.

في السياق؛ اعتبر شيلدون وايتهاوس، عضو مجلس الشيوخ، أن التوقيت الصيفي يحول حياة الأمريكيين إلى ظلام.

ومع التوقيت الصيفي، يكون شروق الشمس وغروبها متأخراً أكثر في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويجب إقرار القرار في مجلس النواب، والتوقيع عليه بواسطة الرئيس جو بايدن، قبل دخوله حيز التنفيذ.

يذكر أن السبب الرئيس في تغيير التوقيت جاء لإيجاد تطابق بين ساعات النشاط وساعات سطوع الشمس، للحد من الإضاءة الصناعية.