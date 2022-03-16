إغلاق محطات وقود وغرامات في جولة مفاجئة بالعاصمة المقدسة

أجرت أمانة العاصمة المقدسة، جولات مفاجئة على محطات الوقود، للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البلدية والتطويرية الخاصة بالمحطات.

وأوضح المهندس أكرم بن علي الحربي، رئيس بلدية المعابدة الفرعية، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن الفرق الرقابية نفذت حملات تفتيشية بالمنطقة واستهدفت محطات الوقود ومرافقها.

وأكد أن المرحلة الأولى من تلك الحملات أسفرت عن إغلاق محطتين بكامل مرافقها لعدم تجديد تراخيص العمل وقصور في تنفيذ الاشتراطات.

وقال إن هناك توجيهات من قبل وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات ، بضرورة استمرارية متابعة محطات الوقود وعدم التهاون في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المحطات المُخالفة.

كما نفذت جولات على الظواهر المشوهة للمظهر العام بأماكن تواجد المخالفين الذين امتهنوا غسيل السيارات بالشوارع قرب المراكز التجارية، أسفرت عن إتلاف 60 قطعة من الأدوات المستخدمة في الغسيل وفرض غرامات وصلت إلى 1000 ريال على المخالفين.