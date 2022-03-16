ما صحة خطاب السماح للمطاعم بالبيع في نهار رمضان؟.. اتحاد الغرف يوضح #عاجل

أوضح اتحاد الغرف التجارية السعودية، حقيقة ما تم تداوله مؤخرا بشأن السماح للمطاعم بالبيع وتقديم المأكولات في نهار رمضان.

وقال إنه لا صحة للخطاب المتداول، وذكر في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم: “لم يصدر أي تعاميم تتعلق بعمل المطاعم في نهار شهر رمضان المبارك، وتفاديا للشائعات؛ فإن أخبار الاتحاد تُنشر على الموقع الرسمي للاتحاد، والحسابات التابعة له على شبكات التواصل الاجتماعي”.

يشار إلى أنه تم تداول خطاب مؤخرا لم تثبت صحته بشأن السماح للمطاعم المحلية والعالمية، تقديم المأكولات في نهار شهر رمضان مع إلزامها بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام للحفاظ على مشاعر الصائمين، على أن يدخل حيز التنفيذ من أول أيام رمضان ودون تصريح مسبق من الجهات المختصة.