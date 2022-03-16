بتداولات 10.3 مليار ريال.. “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأربعاء، مرتفعا عند مستوى 12656.23 نقطة، وبتداولات وصل الإجمالي إلى 10.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 264 مليون سهم بأكثر من 370 ألف صفقة، تراجع خلالها أسهم 56 شركة، فيما ارتفعت قيمة أسهم 144 شركة، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعا في التعاملات من نصيب شركات معادن، واتحاد اتصالات، وأرامكو السعودية، وأسترا الصناعية، وسبكيم العالمية، أما الأكثر انخفاضا فكانت أسهم شركات كهرباء السعودية، والشرقية للتنمية، وولاء، وعطاء، وأمانة للتأمين، بنسب ارتفاع وانخفاض ما بين 9.91% و 9.92%.

وجاءت أسهم شركات كهرباء السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، والجزيرة، ودار الأركان الأكثر هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وكهرباء السعودية، وأرامكو السعودية، والراجحي، واتحاد اتصالات، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وعن مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، أغلق مرتفعًا 290.94 نقطة ليقفل عند مستوى 24.726 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 58 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 670 ألف سهم تقاسمتها 3120 صفقة.