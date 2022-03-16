“إعلاميون” للدراسات والاستشارات يرصد الأجهزة الحكومية الأكثر تفاعلًا مع وسم #يوم_التأسيس

التعليم تتفوق على الوزارات وإمارة مكة تتقدم إمارات المناطق

كشفت إحصائية رصدها مركز إعلاميون للدراسات والاستشارات الإعلامية عن الأجهزة الحكومية الأكثر تفاعلاً مع ⁧‫#يوم_التاسيس عبر منصة “تويتر” حيث كانت فترة الرصد 21 – 23 فبراير 2022م.

‏اتضح فيها أن وزارة التعليم صاحبة السبق في الأكثر تفاعلًا على مستوى الوزارات بأكثر من (13,180) تفاعلًا، و(3)منشورات، بينما كانت رئاسة أمن الدولة الأكثر تفاعلًا بين الرئاسات بأكثر من (3050) تفاعلًا، ومنشورين، وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة الإمارة الأكثر تفاعلًا بأكثر من (3350)تفاعلًا، و(9) منشورات، ويُعدُّ المجلس الأكثر تفاعلًا هو مجلس الشورى بأكثر من (189) تفاعلًا، و(4)منشورات، وجاء صندوق التنمية العقاري أكثر الصناديق تفاعلًا بأكثر من (40)تفاعلًا، و(3)منشورات، فيما كانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أكثر الهيئات تفاعلًا بأكثر من (11,700) تفاعلًا، و(3) منشورات، وأصبحت المؤسسة الأكثر تفاعلًا هي مؤسسة البريد السعودي بأكثر من (1650) تفاعلًا، (6)منشورات، كما أن جامعة نجران هي الجامعة الأكثر تفاعلًا بأكثر من (11,459) و(45) منشورًا، وكذلك كانت الأمانة الأكثر تفاعلًا هي أمانة منطقة الرياض بأكثر من (1416) تفاعلًا، و(9)منشورات، وجاء المركز الوطني للأرصاد أكثر المراكز الوطنية تفاعلًا بأكثر من(590) تفاعلًا، و(16) منشورًا.

فيما أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية “إعلاميون” – رئيس اللجنة الاستشارية لمركز إعلاميون للدراسات والاستشارات الدكتور سعود بن فالح الغربي، بأن فريق المركز رصد كل الأجهزة الحكومية التي تضمنت 18 ترميزًا شمل الرصد فيها على تفاعل 274 جهة، ارتكز فيها الرصد على عدد المنشورات، وإجمالي التفاعل الذي حققه (الرتويت – الإعجاب – الردود) ارتبطت فيها نتائج الرصد بالأكثر تفاعلًا من كل ترميز حكومي.

وأضاف الدكتور “الغربي”، أن المركز يهتم بتقديم قراءات إحصائية ورصد المؤشرات الإعلامية بحسب الموضوعات الحيوية والجهات الاعتبارية المختلفة، ويملك خبراء وباحثين في مسارات إعلامية مختلفة ويملك الخبرات العلمية والمهنية لتقديم خدمات بحثية وإعلامية مرموقة تخدم كل القطاعات.

من جانبها، ذكرت المدير التنفيذي لمركز إعلاميون للدراسات والاستشارات الأستاذة سهام السعد، أن المركز يقدم عددًا من الخدمات الاستشارية أبرزها، إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجالات الإعلام والاتصال، وتقديم الاستشارات الإعلامية المتنوعة في مجالات الإعلام والاتصال للمؤسسات والأفراد، كما أنه لدى المركز فريق متخصص في خدمات الرصد والتحليل الإعلامي وإعداد التقارير المتخصصة للمؤسسات الحكومية والخاصة وتنظيم حلقات النقاش واللقاءات والندوات وورش العمل الموجهة.

وأكدت “السعد” أنهم حريصين جداً بأن يكون المركز الوجهة الأولى في مجال الدراسات الإعلامية المتخصصة على مستوى المملكة العربية السعودية، كما عللت “السعد” حاجة القطاع الإعلامي لمتخصصين في تقديم بيانات ومؤشرات ذات محددات؛ وذلك لبناء مرجعية تحكيمية في مجالات الإعلام تجود مخرجات المهنة الإعلامية، وهذا ما يقدمه مركز إعلاميون للدراسات والاستشارات الإعلامية.