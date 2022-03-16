اتحاد كرة القدم يرد على بيان نادي #الاتحاد.. التفاصيل كاملة

أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم استقلالية اللجان القضائية في اتخاذ قراراتها واحترامه للقرارات الصادرة عنها.

جاء ذلك تعليقا على البيان الصادر عبر حساب نادي الاتحاد بتاريخ 16 مارس 2022 على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بشأن قرارات لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وشدد الاتحاد السعودي على ضرورة امتثال كل ناد ومنسوبيه لما يصدر عن اللجان القضائية من مخاطبات وقرارات دون تشكيك أو نحوه، مشيرا في الوقت ذاته أن لكل طرف الحق في اتخاذ الطرق النظامية المكفولة له بموجب النظام الأساسي ولائحة الانضباط والأخلاق.

كان نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، قد أصدر بياناً رسمياً للاعتراض على القرارات الصادرة بحق النادي خلال منافسات الموسم الرياضي الجاري، من لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم.