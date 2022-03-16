خادم الحرمين الشريفين يتلقى التهنئة من أمير قطر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها ـ أيده الله ـ في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وتكللت ولله الحمد بالنجاح، متمنيا سموه لخادم الحرمين الشريفين أتم الصحة والعافية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ برقيتي تهنئة مماثلتين من سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، ومعالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر.