أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. القصف يتصاعد

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الـ18، في الوقت الذي تقترب فيه المفاوضات من نهايتها.

‏وأكدت وكالة الأنباء الأوكرانية إطلاق سراح عمدة ميليتوبول من الأسر في عملية خاصة.

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مقتل 3 مدنيين بضربة روسية أثناء فرارهم من ماريوبول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ21 على التوالي، اليوم الثلاثاء، حيث قتل آلاف الجنود من الطرفين وشرد الملايين من الجانب الأوكراني، وذلك منذ بدء العمليات الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وفرضت دول عدة عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو طالت قيادتها وعلى رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين، وكذلك وزير الخارجية سيرجي لافروف.