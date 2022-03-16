الأخبار المحلية
أخبار دوليّة
الأخبار الإقتصادية
أخبار الرياضة
منوعات
مقالات الرأي
هيئة التحرير
أمريكا ترفع الفائدة ربع نقطة
0
0
الأخبار الإقتصادية
أمريكا ترفع الفائدة ربع نقطة
الوئام-متابعات
16 مارس 2022
·
< 1
minute
0
0
قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً
الأخبار المحلية
أخبار دوليّة
الأخبار الإقتصادية
أخبار الرياضة
منوعات
مقالات الرأي
هيئة التحرير
Sign up
Dissmis
Registration confirmation will be emailed to you.
Sign up
Or sign in with social
I'm already a member.
Sign in
Sign in
Dissmis
Remember
Forgot password?
Sign in
Or sign in with social
Find Your Account
Dissmis
Get new password
Sign in