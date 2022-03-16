الأخبار الإقتصادية

أمريكا ترفع الفائدة ربع نقطة

الوئام-متابعات
16 مارس 2022 · < 1 minute

قرر مجلس ‏الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً ‎