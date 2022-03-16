الأخبار المحلية

عاجل.. ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السيسي

16 مارس 2022 · < 1 minute
الامير محمد بن سلمان
الامير محمد بن سلمان

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
واطمأن فخامة الرئيس المصري خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً فخامته لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.
وعبر سمو ولي العهد عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.