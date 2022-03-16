عاجل.. ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السيسي

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

واطمأن فخامة الرئيس المصري خلال الاتصال على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنياً فخامته لخادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والعافية.

وعبر سمو ولي العهد عن الشكر والتقدير لفخامة الرئيس المصري على ما أبداه من مشاعر أخوية نبيلة.