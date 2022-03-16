الأخبار المحلية

المملكة ترحب باعتماد 15 مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على الإسلاموفوبيا

16 مارس 2022 · < 1 minute
الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بقرار اعتماد الجمعية العامة في منظمة الأمم المتحدة يوم 15 مارس من كل عام يوماً عالمياً للقضاء على الإسلاموفوبيا، منوهة بما شهده القرار من موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.

وأكدت الوزارة مواصلة المملكة بالعمل مع جميع الدول الشقيقة والصديقة، والشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية، لدعم كل الجهود الهادفة إلى تشجيع الحوار بين الأديان والحضارات، وتعزيز ثقافة التسامح والاعتدال على جميع المستويات.

كما أشارت إلى أن المملكة اتخذت ولاتزال، العديد من الخطوات والمبادرات المهمة على المستويين الإقليمي والدولي، لمحاربة الفكر الضال والمتطرف ونشر ثقافة الحوار والتسامح والاعتدال؛ لينعم العالم بمزيد من الأمن والاستقرار والرفاه والازدهار.