الأخبار المحلية

عاصفة ترابية في شرق ووسط المملكة #صباح_الخير #حالة_الطقس #طقس السعودية

الرياض- الوئام:
17 مارس 2022 · < 1 minute
عاصفة ترابية في السعودية
عاصفة ترابية في السعودية

تؤدي رياح سطحية سرعتها 50 كيلومتراً في الساعة لانعدام الرؤية الأفقية في مناطق شرق ووسط المملكة، فيما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض ايضا ويشمل ذلك المنطقة الجنوبية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -أن تتهيأ فرصة تكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير ولا يستبعد تكون الضباب في ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين ونصف يصل الى ثلاث أمتار على الجزئيين الشمالي والاوسط من متر إلى مترين على الجزء الجنوبي.