عاجل… غموض حول مصير 1000 شخص داخل مسرح ماريوبول

مازال مصير أكثر من 1000 شخص مجهولاً في أعقاب قصف القوات الروسية لمسرح ماريوبول في أوكرانيا. ففي الوقت الذي نفت فيه وزارة الدفاع الروسية قصفها للمسرح أكد مسؤول أوكراني أن أكثر من 1000 شخص كانوا داخله واحتموا فيه.

وجددت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء النفي القاطع بشن ضربة جوية على مسرح كان مملوءاً بمئات المدنيين في مدينة ماريوبول، مؤكدة أن عناصر من كتيبة آزوف فجروا المبنى بعد تفخيخه.

وقالت : مبنى المسرح في ماريوبول لم ينظر إليه أبداً بمثابة هدف نظراً لوجود خطر محتمل على حياة المدنيين.

ونشر مسؤولون صورة من مبنى المسرح، الذي تدمّر قسم في منتصفه بالكامل بينما تصاعدت أعمدة الدخان من الركام. وأفاد مسؤولون بأن قنبلة ألقيت على المبنى من طائرة. وتحاول سلطات المدينة حالياً تحديد عدد الضحايا.

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