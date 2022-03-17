ارتفاع أسعار #النفط بأكثر من 1%

شهدت أسعار النفط اليوم الخميس 17 مارس 2022، ارتفاع بأكثر من 1% ، بعد تراجعات الأسبوع الجاري، ومخاوف بشأن الإمدادات والأسعار المتوقعة للأشهر المقبلة.

سعر خام برنت

وارتفعت سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو، اليوم الخميس، بنسبة 1.83% لتسجل 99.81 دولار للبرميل.

سعر الخام الأميركي

كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل، اليوم، بنحو 1.64% لتسجل 96.6 دولار للبرميل.

توقعات الطاقة الأمريكية

وكانت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، توقعت استقرار سعر النفط الخام أعلى 100 دولار للبرميل، الأشهر المقبلة، ليبلغ متوسط سعر الخام الأميركي 113 دولارا للبرميل في مارس، و112 دولارا للربع الثاني من العام 2022.