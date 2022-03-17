ارتفاع سعر الذهب في السعودية

شهدت أسعار الذهب اليوم في السعودية اليوم الخميس 17 مارس 2022، صعودا بالتزامن مع ارتفاع المعدن الأصفر عالمية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم الخميس ليسجل 233.63 ريال (62.27 دولار).

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة اليوم الخميس، ليصل إلى 175.23 ريال (46.7 دولار).

أسعار الذهب عيار 21 في السعودية

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) في المملكة اليوم الخميس، نحو 204.43 ريال (54.48 دولار).

سعر الذهب الاقتصادي في السعودية

وحول سعر الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم الخميس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 بالمملكة نحو 136.29 ريال (36.32 دولار).

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في السعودية اليوم الخميس نحو 116.82 ريال (31.13 دولار).

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وبلغ سعر الأوقية (الأونصة) اليوم الخميس، في السعودية نحو 7266 ريالا (1937 دولارا).

كما سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم الخميس (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 1635 ريالا (435.88 دولار).