حملة خليجية لوقف إبتزاز الأطفال الكترونياً

أهتمام خليجي بإبتزاز الأطفال الكترونياً، من خلال حملة أطلقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، تحت عنوان (ماينسكت عنه).

ويرى المجلس أن الابتزاز له عدة أوجه منها الإبتزاز الإلكتروني، وله عدة أشكال من خلال الألعاب الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي، كلابتزاز العاطفي بطلب صور وفيديوهات أو معلومات شخصية من الطفل يستعملها المبتز للتأثير على مشاعر الطفل والتحكم به، وأيضاً الإبتزاز الأخلاقي ويكون بطلب فعل عمل غير أخلاقي أو أي عمل آخر لايرغب الطفل بعمله كطلب اللقاء به، وآخرها الإبتزاز المادي ويكون بطلب تحويل أموال أو هدايا للمبتز.

خمس نقاط لعملية الإبتزاز

وأضاف مجلس الصحة الخليجي، في حملته أن عملية الإبتزاز تتم من خلال خمس نقاط رئيسه هي : أولاً يبدأ المبتز بالتعرف على الطفل بالتدريج، وغالباً ما يتم التظاهر بأنه شخص بنفس عمره، ثانياً يقوم المبتز بجمع المعلومات حول اهتمامات الطفل وحياته الشخصية، ثالثاُ يبدء المبتز تدريجياً ببناء علاقة وثيقة بالطفل، رابعاً يقوم المبتز بجمع الصور والفيديوهات من الطفل، وأخيراً يبدء المبتز بتأثير على ثقة الطفل باهله.

خمس علامات تدل على تعرض الأطفال للإبتزاز الإلكتروني

وقال الملجس إن هناك خمس علامات قد تدل أولياء الامور على تعرض أطفالهم للإبتزاز الإلكتروني منها: تغييرات في النوم وزيادة القلق والعصبية، وفقدان الطفل للمتعة بالأنشطة، وتجنب قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، وطلب أموال بكميات غير مألوفة، وأخيراً قضاء وقت أكثر في استخدام الإنترنت وبشكل سري بعيد عن الآخرين.

التصرف الصحيح في التعامل مع الطفل في حال تعرض للابتزاز

وشدد المجلس في حملته بان التصرف الصحيح في التعامل مع الطفل في حال تعرض للابتزاز ، بأن يتم التحدث مع الطفل باسلوب لطيف والاستماع إليه لمراجعة ما حدث له لتفادي تكراره مستقبلاً، وعدم الانفعال مع المحاوله بعدم أشعار الطفل بالذنب أو التهديد، وايقاف التواصل مع الشخص المبتز والقيام بحضره مع عدم حذف أي محادثه بينهم، والأحتفاض بأي دليل مثل صور للمحادثات التي تتضمن الطلبات والإبتزاز، والقيام بتغيير كلمات المرور لجميع حسابات الطفل، وأخيراً القيام بالتبليغ لدى وحدة الجرائم الالكترونية في الدولة وايضاً المنصة الالكترونية التي تمت عملية الابتزاز بها.

كيفية حماية الاطفال من الابتزاز

وركزت الحملة التي اطلقها المجلس على كيفية حماية الاطفال من الإبتزاز بإتباع عدة نقاط منها: إظهار الاهتمام ومشاركة الاطفال ألعابهم، والتحقق من تصنيف أعمار الألعاب الإلكترونية قبل الشراء، وكن على علم بكل ما يتم استخدامه على الانترنت ومع من يتواصل طفلك وفعل خاصية رقابة الوالدين على جهاز طفلك، والقيام بتوعية الطفل بكيفية معرفة إذا الكاميرا تعمل أم لا، وتحديد وقت معين لاستخدام الأجهزة وتوضيح ذلك للطفل، ووضع جاهز الكمبيوتر في مكان مفتوح او بين العائلة وعدم وضعه في غرفة النوم، وتحديد وقت معين لاستخدام الأجهزة وتوضيح ذلك للطفل.

ثلاث نقاط لابد من تذكير الاطفال بها عند استخدام الانترنت

وذكرت الحملة بان هناك ثلاث نقاط لابد من تذكير الاطفال بها عند استخدام الانترنت وهي: تحديد ما يسمح مشاركته عبر الانترنت، بحيث لاتكون صور شخصية من داخل المنزل أو للطفل أو صور وفيديوهات مخله بالآداب سواء اذا ارسلت للأقارب أو للغرباء، وأيضاً أهمية الخصوصية وعدم نشر معلومات خاصة بالطفل او بالعائلة مثل أرقام الهواتف او بيانات السكن او المدرسة، وختاماً الابتزاز يعتبر جريمة فيجب مصارحة الوالدين بها على الفور لحلها.

ما يقارب 500 الف مبتز يمارسون نشاطاتهم عبر الانترنت مع الأطفال

وفي أحصائية حديثة نشرت من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي توضح بأن ما يقارب 500 الف مبتز يمارسون نشاطاتهم عبر الانترنت مع الأطفال بين الأعمار 12 و 15 عام حول العالم بشكل يومي، وذكرت الإحصائية بان 50 % من ضحايا الإبتزاز هم من الأعمار بين 12 و 15 عام ويتم ذلك من خلال مواقع المحادثات عبر الانترنت، وذكرت الاحصائيه بأن طفلان من كل عشره تترواح أعمارهم بين 8 الى 11 عاماً على دراية بخطر الابتزاز ويخشون بان تظهر معلوماتهم الخاصة لدى الغرباء حيث يحرصون على أخفاء بياناتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الجديد بالذكر بان حملة ( ماينسكت عنه ) هي سلسله من الحملات التوعوية الاجتماعية التي يجب الحديث حولها وعدم السكوت عنها مع ايجاد الحلول المناسبه لها ، وانطلقت أول حملة له تحت عنوان (قضية التحرش بالطفل) والان تنطلق حملة ( الإبتزاز الإلكتروني للأطفال) وذلك سعياً من مجلس الصحة الخليجي في نشر الوعي الاجتماعي بين جميع المجتمعات في دول مجلس التعاون الخليجي.