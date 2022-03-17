“بدر شعبان” يزين السماء الليلة #دائمآ_راقب_السماء

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ات القمر البدر لشهر شعبان سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الخميس 17 مارس 2022 وسيكون مشاهدا طوال الليل وهي فرصة التصوير.

القمر سيشرق من الأفق الشرقي – مع غروب الشمس – وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري ضخم عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل وسيغرب بألافق الغربي مع شروق شمس الجمعة.

القمر البدر يتحرك الآن على الجانب المقابل تمامًا من الشمس في السماء، لذلك نرى كل جانبه النهاري وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل ، ولكن تطلق تسمية البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس وسوف يحدث ذلك يوم الجمعة 18 مارس عند الساعه 10:17 صباحا بتوقيت مكة (07:17 صباحا بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر و هو أقرب قمر بدر إلى الاعتدال الربيعي بالنسبة لنا في نصف الكرة الشمالي و الاعتدال الخريفي جنوب خط الاستواء.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه “تيخو” اكثر الفوهات اشعاعا.