“الغذاء والدواء” تحذر من منتجين عناية بالعيون

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجين عناية بالعيون بسبب تجاوزت الحد المسموح من الرصاص كشوائب.

وحددت الغداء والدواء النوعين وهما كحل خبراء الاثمد، والإثمد الأسود والأحمر، لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص.

وأشارت إلي أنها قامت بتحليل عينات من منتجات العناية بالعيون والمتداولة بالأسواق المحلية بهدف التأكد من سلامتها.

وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتجين على نسبة عالية من الرصاص وتجاوزهما الحد المسموح به كشوائب في لائحة متطلبات السلامة الخاص بمستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016 .

ولفتت الانتباه إلى أن المنتج الأول يحمل اسم “كحل خبراء الاثمد الإثمد الأسود خبراء كحل الإثمد الأصفهاني AL-ETHMED EYELINER“، ويحمل المنتج الثاني اسم “كحل خبراء الاثمد الإثمد الأحمر خبراء كحل الإثمد الأصفهاني AL-ETHMED EYELINER “.

وأكدت “الهيئة” أن التعرض لمستويات عالية من الرصاص قد يسبب الإصابة بفقر الدم، وارتفاع الضغط، والإصابة بأمراض الكلى، وأمراض الاعصاب وتشمل الصرع والغيبوبة.

ونصحت “الغذاء والدواء” المستهلكين بعدم استخدام المنتجات المعلن عنها، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وتتخذ هيئة الغذاء والدواء الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.