“الأرصاد”: استمرار تأثر 6 مناطق في المملكة بالأتربة المثارة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار تأثر مناطق الشرقية، الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، بالأتربة المثارة والعوالق الترابية التي تحد من الرؤية الأفقية.

وأوضح المركز في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، أن تأثير الأتربة يرجع لنشاط الرياح التي تجاوزت ٥٠ كيلو/ساعة على أجزاء من تلك المناطق.

وأصدر المركز، عدة تنبيهات متقدمة بحدوث تقلبات جوية على عدد من المناطق منها عسير باستمرار الأتربة المثارة حتى السابعة مساء على “الحرجة، الربوعة، العرين، ظهران الجنوب”. وكذلك منطقة جازان وتشمل العوالق الترابية “أبوعريش، أحد، المسارحة، الدرب، الطول، العارضة، صامطة، صبيا”.