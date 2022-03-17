الرياض: ضبط عصابة تورطت في تحويل مبالغ مجهولة المصدر لخارج السعودية #عاجل

كشفت شرطة الرياض، اليوم الخميس، عن تفاصيل عمليات فساد مالي داخل المملكة، تمثلت في تحويل أموال مجهولة المصدر، إلى خارج البلاد.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض إن الشرطة تمكنت من ضبط مقيمين يحملان الجنسية اليمنية، بسبب جمعهما أموالًا مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج السعودية.

وأوضحت الشرطة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، أنه الأموال تم تحويلها عبر حسابات بنكية لمؤسسات مملوكة لمواطن جار إحضاره، متّخذين من وحدتين سكنيتين جنوب مدينة الرياض موقعين لارتكاب جرائمهما.

وكشفت أنه تم ضبط قرابة نصف مليون ريال (437,891)، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وجرى إحالتهم إلى النيابة العامة.