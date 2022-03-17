أخبار الحرب الروسية الأوكرانية.. شرط بوتين لإنهاء الغزو

تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لليوم الـ22، في الوقت الذي تقترب فيه المفاوضات من نهايتها.

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي قام بتدمير ما يقرب من 1400 دبابة ومدرعة، و177 طائرة مسيرة و182 طائرة ومروحية تابعة للقوات الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن “القوات الأوكرانية تهين المدنيين الذين لا يرضخون لها وتستهدفهم بأعمال تمييزية”، لافتة إلى أن “موسكو تطالب بنزع السلاح من أوكرانيا وأن تكون دولة حياد”.

وأضافت في تصريحات أن “العملية الروسية ستنتهي بشكل أسرع إذا قبلت أوكرانيا شروط موسكو”، معربة عن أملها في “أن تعود كييف إلى رشدها وتوقن ضرورة الحل السياسي”.

وأشارت إلى أن “المحادثات مع أوكرانيا مستمرة وتشهد مناقشة القضايا العسكرية والسياسية والإنسانية”، منوهة إلى أن “الاتحاد الأوروبي استدرج أوكرانيا لكي تبدأ الحرب”.