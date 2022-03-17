تغيير حكم مباراة النصر قبل دقائق من انطلاقها.. واتحاد القدم يوضح

أثار تغيير حكم مباراة النصر أمام الفيحاء في الجولة الـ25 من منافسات الدوري السعودي قبل دقائق من انطلاقها، جدلا واسعا، قبل أن يصدر اتحاد كرة القدم بيانا توضيحيا.

وتعرض حكم الساحة رائد الزهراني لإصابة عضلية أثناء الإحماء قبل بداية مباراة النصر والفيحاء، والحكم الرابع خالد صلوي يتولى قيادة المباراة، وفقا لاتحاد كرة القدم السعودي.

مباراة النصر والفيحاء