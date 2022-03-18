أخبار دوليّة

طرد القوات الروسية إلى خارج #كييف الحرب_الاوكرانية_الروسية

متابعات- الوئام:
18 مارس 2022 · < 1 minute
القوات الروسية
القوات الروسية

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أولكسندر بافليوك للتلفزيون الأوكراني في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أن القوات الأوكرانية شنت عمليات لطرد القوات الروسية خارج مشارف العاصمة كييف.

وقال: “كانت هناك مقاومة من العدو” وأن الروس يتحركون حول وحداتهم.

وقال إنه لا يستطيع كشف أي تفاصيل في الوقت الذي لا تزال فيه العمليات مستمرة.

ووصف الوضع في منطقة كييف بالصعب ولكن يمكن السيطرة عليه.

وقال بافليوك إن الطريق إلى مدينة جيتومير غربي البلاد، ومدن بوتشا، وإيربين، وهوستوميل شمال غرب العاصمة، بالقرب من حدود مدينة كييف، هي الأكثر عرضة للخطر، مثل ماكاريف إلى الغرب.