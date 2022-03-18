طرد القوات الروسية إلى خارج #كييف الحرب_الاوكرانية_الروسية

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أولكسندر بافليوك للتلفزيون الأوكراني في وقت متأخر من يوم أمس الخميس أن القوات الأوكرانية شنت عمليات لطرد القوات الروسية خارج مشارف العاصمة كييف.

وقال: “كانت هناك مقاومة من العدو” وأن الروس يتحركون حول وحداتهم.

وقال إنه لا يستطيع كشف أي تفاصيل في الوقت الذي لا تزال فيه العمليات مستمرة.

ووصف الوضع في منطقة كييف بالصعب ولكن يمكن السيطرة عليه.

وقال بافليوك إن الطريق إلى مدينة جيتومير غربي البلاد، ومدن بوتشا، وإيربين، وهوستوميل شمال غرب العاصمة، بالقرب من حدود مدينة كييف، هي الأكثر عرضة للخطر، مثل ماكاريف إلى الغرب.