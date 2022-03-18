تفاصيل حادثة غريبة في #الدوري_الانجليزي

في حادثة غير مألوفة اقتحم أحد المشجعين مباراة إيفرتون ونيوكاسل يونايتد أمس في الدوري الانجليزي وقام بربط عنقه على عارضة المرمى.

الحادثة الغريبة أوقفت المباراة التي جرت في ملعب غوديسون بارك لمدة ثماني دقائق.

ووقع الحادث بعد انتهاء الاستراحة مباشرة حيث كان المحتج يرتدي قميصاً كتب عليه “فقط أوقفوا البحث عن النفط”.

وقالت المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن هذا الاحتجاج على تويتر: “حكومتنا تخوننا بتمويل حقول نفطية جديدة في بحر الشمال، النفط الجديد يعني تدمير مستقبل أبنائنا”.

وأضافت: هذا يعني الحرب على دول صغيرة، ويعني الآن المزيد من المعاناة للفئات الأفقر والأكثر تهميشاً في جميع المناطق.

وقام عدد من المشرفين وطاقم الأمن بإبعاد المحتج بعد تحريره من القائم واصطحبوه خارج الملعب بعد أن رفض المغادرة بمفرده.