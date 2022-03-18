السعودية: 105 اصابة جديدة بـ #كورونا والنشطة 8517

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة الماوفق 18/3/2022 عن تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 193 حالة، ووفاة حالة واحدة.

ووفقا لإحصاء الصحة اليوم: بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 749,373 حالة، من بينها 8517 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 220 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 731,831 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9025 حالة وفاة.

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