على خطى المملكة.. تايلند تستضيف مباريات أبطال آسيا

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة، إن مباريات المجموعة العاشرة بدوري أبطال آسيا ستقام في مدينة بوريرام التايلاندية.

وينافس في المجموعة العاشرة شنغهاي بورت الصيني وكيتشي من هونغ كونغ وفيسل كوبي الياباني، وتشيانغراي يونايتد التايلاندي، وستقام المباريات ما بين 16 أبريل (نيسان) وأول مايو (أيار).

وستقام مباريات المجموعة السادسة في بوريرام أيضاً بينما تقام مباريات المجموعة السابعة في العاصمة بانكوك.

وستقام مباريات المجموعتين الثامنة والتاسعة في هو تشي مينه بفيتنام وجوهور بارو الماليزية على الترتيب.

وتقرر في وقت سابق أن تستضيف السعودية مباريات مجموعات غرب آسيا الخمس بداية من 7 أبريل (نيسان) المقبل.

وستقام مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا هذا العام في بؤر مؤمنة صحياً للحد من سفر وتنقلات الفرق بسبب كورونا.