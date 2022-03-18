إحباط تهريب 1.6 مليون حبة كبتاجون في ميناء جدة الإسلامي #عاجل

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1,600,000 مليون حبة، عُثِر عليها مُخبأةً في إرسالية عبارة عن “كرافان” مخصص للرحلات.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن “كرافان” مخصص للرحلات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ، عُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية داخل تجويف أرضية مقطورة الكرافان.

وبينت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم بفضل الله القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.