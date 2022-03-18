قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية في ربع النهائي #عاجل

أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، والتي تضم 8 أندية تاهلت إلى هذا الدور، عن مواجهات نارية.

ويلتقي تشيلسي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، ويواجه فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، ووقع ليفربول الإنجليزي في مواجهة بنفيكا البرتغالي، وفياريال الإسباني أمام بايرن ميونيخ الألماني.

وأسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد والمنتصر في لقاء تشيلسي ضد ريال مدريد. وكذلك الفائز من مباراة فيا ريال وبايرن ميونخ والمنتصر في لقاء بنفيكا ضد ليفربول.