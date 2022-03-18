بيانات جودي: صادرات النفط السعودية عند أعلى مستوى منذ أبريل 2020

زادت صادرات النفط الخام السعودية من 6.937 مليون برميل يوميا في ديسمبر إلى 6.996 مليون برميل يوميا في يناير، بنسبة 0.9٪، وهو أعلى مستوياتها منذ أبريل 2020. بحسب بيانات “جودي”.

وارتفع إنتاج السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 0.123 مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 10.145 مليون برميل يوميا في يناير، وهو أيضا أعلى مستوى منذ أبريل 2020.

وزاد حجم ما عالجته مصافي النفط الخام السعودية 0.083 مليون برميل يوميا إلى 2.777 مليون برميل يوميا في يناير، بينما ارتفع معدل الحرق المباشر للخام 84 ألف برميل يوميا إلى 402 ألف برميل يوميا.