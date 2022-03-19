هطول أمطار رعدية بمكة والباحة وعسير وجازان #صباح_الخير #طقس_السعودية

تكون السماء غائمة جزيئا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والرياض وذلك بحسب توقعات المركز الوطني للأرصاد.

وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت الموافق 19/3/2022 أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزئي الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج.