عاجل… ألمانيا توجه ضربة لـ #حزب_الله

وجهت السلطات الالمانية ضربة لحزب الله اللبناني الارهابي باغلاق أحد أكبر مراكزه في مدينة بريمن الألمانية.

ويعتبر مركز المصطفى التابع لحزب الله اللبنانية داعماً للعمليات الارهابية وكيان يروج للعنف أو لأعمال جسيمة مخالفة للقانون الدولي.

وأشار بيان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية بريمن إلى أنه ثبت أيضاً وجود كتب وكتابات معادية لإسرائيل في مقر الجمعية.

وبحسب سلطات بريمن، فقد شارك رجل دين محسوب على حزب الله في تأسيس المركز بشمال المدينة.

وأضاف بيان وكالة الداخلية في بريمن أنه هناك أدلة على أن مركز المصطفى حاول تعريف الأطفال بفكرها وبالتالي على أيديولوجية حزب الله في سن مبكرة”، لافتاً إلى أنه تم حظر ما يسمى بالمجموعة الكشفية التابعة للجمعية.