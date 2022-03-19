كأس العالم 2022: إستاد الملك فهد الدولي يستضيف مباراة الامارات والعراق

قرر الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، نقل مباراة العراق والإمارات ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، والمقررة يوم 24 مارس الجاري، من إستاد المدينة الدولي في بغداد، إلى إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ففي أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق، والأحداث الأمنية الأخيرة عالمياً، تم إجراء إعادة تقييم لوضع الأمن والسلامة في العراق بالتشارك بين الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.

وبالاستناد إلى هذا التقييم، ومن أجل ضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة الأطراف المعنية، فقد تقرر إقامة المباراة على ملعب محايد.